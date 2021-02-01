Сыктывкар, 1 февраля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Более 14 тысяч жителей Воркуты, решивших покинуть Крайний Север, стоят в очередь на получение жилищного сертификата. В этом году субсидию получат только 120 из них. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

(сс) Navigator-avia Визитная карточка Воркуты

«Сейчас в очереди состоит более 14 000 воркутинцев. Ежегодно порядка 30 семей воркутинцев отказываются от получения жилищного сертификата. В 2021 году в список на получение жилищного сертификата включено порядка 120 семей», — сообщили в правительстве.

Напомним, Воркута является одним из городов с самым дешевым жильем. Покидающие город воркутинцы готовы отдать свое жилье за бесценок — по данным ресурса «Авито», трехкомнатную квартиру там можно купить за 80 тысяч рублей.

Власти республики город со счетов пока не списали. Более того, разработали план поддержки моногородов, куда вошла и Воркута.