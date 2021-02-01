Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Правительство Петербурга отдало в аренду земельный участок в 15 тыс. кв. метров на юге города под гостиницу Holiday Inn Express и деловой центр.

Jordan Wooley Отель Holiday Inn. Сараево

Землёй на Стартовой улице в Московском районе будет заниматься ООО «Фомальгаут». Инвестор запланировал там гостиничный комплекс с торгово-деловым центром и паркингом.

Отель будет рассчитан на 150 номеров, а оператором выступит InterContinental Hotels Group. Общий объем инвестиций в проект составил около 1,1 млрд рублей.

В августе 2020 года проекту присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, а инвестору — стратегического инвестора.

Соглашение о намерениях было подписано в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019.

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