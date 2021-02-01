Калуга, 1 февраля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Биологи Калужской, Московской и Тульской областей приняли участие в региональной государственной программе «Охрана окружающей среды в Калужской области». В рамках программы издана книга «Инвентаризация биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях Калужской области», сообщили 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области

Сборник посвящен наиболее изученным особо охраняемым природным территориям регионального значения — «Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями» и «Сосновые леса на дюнах».

В него включена информация о новых находках растений и животных, занесённых в Красную книгу Калужской области и Красную книгу Российской Федерации. Материал проиллюстрирован картами и фотографиями.