Москва, 1 февраля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Медицинские работники из числа военнослужащих, сотрудников МВД и ФСИН получат единовременную выплату в случае заболевания COVID-19 при исполнении обязанностей. Cоответствующий указ подписал 1 февраля президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, основанием для получения выплаты может служить освобождение медицинского работника от военных обязанностей или нахождение его в стационаре из-за развития осложнений от COVID-19, полученных при исполнении обязанностей и повлёкших временную нетрудоспособность.

На выплату могут претендовать военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии

Размер предусмотренной указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей.