Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Петербурге в 2021 году увеличивается в среднем от 3,1% до 6,7% и рассчитывается для двух периодов: отопительного и летнего. Постановление об утверждении региональных стандартов было принято 1 февраля на рабочем совещании губернатора Александр Беглова с членами городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

При этом Беглов дал указание комитету финансов и комитету по социальной политике в полном объеме обеспечить финансирование частичной компенсации льготным категориям петербуржцев затрат на оплату жилья и коммунальных услуг.

«Петербург — социальный город, у нас социально направленный бюджет. В этом году необходимо снизить финансовую нагрузку на горожан, особенно тех, кто нуждается в социальной поддержке», — сказал губернатор Северной столицы.

Напомним, в Петербурге компенсация на оплату ЖКХ предоставляется в форме денежной выплаты либо субсидии. На социальную поддержку в текущем году предусмотрено 16 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей выделен на выплату субсидий.

Денежная выплата предоставляется льготным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, многодетным семьям) вне зависимости от их дохода. Субсидия предоставляется гражданам, если их расходы на оплату ЖКХ превышают 14% от совокупного дохода семьи за полгода.

«В 2020 году эти меры поддержки получили свыше 1 млн человек. Еще более 74 тысяч петербургских семей получили субсидии на общую сумму в размере 1,2 млрд рублей», — отметили в Смольном.