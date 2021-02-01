Москва, 1 февраля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Цифровые деньги ставят доллар на грань вымирания, а вместе с ним и все остальные национальные валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы американских экспертов, которые предположили, что доллар может утратить свое значение в международной торговле из-за санкционной политики Вашингтона.

Tax Credits Доллар

«Не столько санкции, сколько волатильность, непредсказуемость и необеспеченность доллара подрывают к нему доверие. Операции в долларах порой требуют дополнительных транзакционных издержек, что было необходимо до цифровой революции. Сегодня финтех уже готов обеспечивать мгновенные расчеты в любых валютах, что явно снижает потребность торговли именно в одной наиболее надежной валюте, — сказал Ордов. — 50 лет назад американцы уже подложили свинью держателям доллара, отказавшись обменивать его на золото. Сегодня доллар уже не предоставляет каких-либо дополнительных уникальных опций с точки зрения мировой торговли. Цены можно считать в долларах, а рассчитываться в них уже совсем необязательно. Отказ от доллара может даже помочь сэкономить на обменных операциях».

Как полагает Ордов, уход от доллара оправдан, но существенно не решает проблем роста эффективности и доступности финансовых транзакций.

«Угроза доллару исходит в большей степени от появления цифровых денег, что ставит в один ряд с долларом на грань вымирания все национальные валюты, — сказал Ордов. — Но это вопрос ближайшего будущего, а сегодня важна не валюта, в который вы проводите операции, а эффективность и доходность этих операций. В результате вполне естественным выглядит снижение доли доллара во взаимных расчетах в мировой торговле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что частные криптовалюты вроде биткоина могли бы стать новой мировой валютой.