Ярославль, 1 февраля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля признал виновным жителя города Александра Смирнова в организации несанкционированного шествия 31 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Площадь Труда в Ярославле 31 января

Суд признал Смирнова виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на акции по данным УМВД было задержано 189 человек.

Ранее аналогичное наказание суд назначил организатору митинга 23 января Елене Лекиашвили.