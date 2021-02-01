Екатеринбург, 1 февраля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) появится прямой рейс до Минска. Об этом сообщили в пресс-службе одного из уральских авиаперевозчиков.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

Улететь в Минск можно будет раз в неделю по четвергам с 11 февраля 2021 года.

Для полёта за границу пассажиру необходимо сдать тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до вылета. По возвращению в Россию необходимо заполнить соответствующую анкету на портале Госуслуг и предоставить результаты теста на коронавирус (тестирование нужно пройти в течение трёх дней после прилёта в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорту «Кольцово» открыли международное авиасообщение.