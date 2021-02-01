Мурманск, 1 февраля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сыграл роль в художественном сериале. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Kremlin.ru Андрей Чибис

«Сегодня мой кабинет оккупировали киношники. Съемочная группа сериала «Иван» разглядела в моем рабочем месте интересную локацию и превратила кабинет в съемочный павильон […] Я и сам снялся в финальной серии. Сыграл небольшую роль… губернатора», — написал Чибис.

Он также напомнил подписчикам, что в регионе действует комплексная поддержка кино — помощь в осуществлении проектов могут получить как крупные кинематографисты, так и авторы небольших проектов.