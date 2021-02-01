Врачам не удалось выяснить причину заболевания в костромском детском саду
Кострома, 1 февраля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Медикам не удалось выяснить причину массового заболевания детей в детском саду при школе № 13 — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в последнюю неделю января 15 воспитанников дошкольного учреждения почувствовали себя плохо. У детей проявилась рвота, диарея и поднялась температура до 37,8 градусов.
Как пояснила корреспонденту информационного агентства заведующая детской поликлиникой № 2 Наталья Новосельцева, биоматериал детей проверили на тяжёлые кишечные инфекции и ротавирусную инфекцию. Результаты оказались отрицательными.
Как сообщил ИА REGNUM директор департамента образования и науки региона Илья Морозов, работа над выяснением причин заболевания ребят будет продолжена. Пищевое отравление маловероятно. Группа учреждения закрыта на карантин.