Кострома, 1 февраля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Медикам не удалось выяснить причину массового заболевания детей в детском саду при школе № 13 — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в последнюю неделю января 15 воспитанников дошкольного учреждения почувствовали себя плохо. У детей проявилась рвота, диарея и поднялась температура до 37,8 градусов.

Как пояснила корреспонденту информационного агентства заведующая детской поликлиникой № 2 Наталья Новосельцева, биоматериал детей проверили на тяжёлые кишечные инфекции и ротавирусную инфекцию. Результаты оказались отрицательными.

«Мазок и биоматериал детей проверен на всю дизгруппу и ротавирусную инфекцию, все результаты отрицательны. Скорее всего, это какая-то вирусная инфекция, но её источник пока непонятен. Детей лечат симптоматически — им рекомендованы жаропонижающие, обильное питье и препараты с пребиотиками», — сказала врач.

Как сообщил ИА REGNUM директор департамента образования и науки региона Илья Морозов, работа над выяснением причин заболевания ребят будет продолжена. Пищевое отравление маловероятно. Группа учреждения закрыта на карантин.