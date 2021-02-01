Москва, 1 февраля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы к введению санкций в отношении физлиц и компаний в РФ и поддержал введение за это уголовной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

ФБК (включен в реестр иностранных агентов) обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 человек.

Вместе с тем Госдума в 2018 году приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за «ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». При подготовке законопроекта ко второму чтению инициатива может быть доработана.

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — заявил Володин журналистам.

Он уверен, что призыв ввести санкции в отношении физлиц следует расценивать как действия против России и ее граждан.

«Мы должны защитить экономику и наших граждан», — подчеркнул Володин.