Сухиничи, Калужская область, 1 февраля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Церемония открытия Свечи Памяти и перезахоронении останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялось 1 февраля на воинском захоронении в окрестностях села Богдановы Колодези Сухиничского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На воинском захоронении установили Свечу Памяти

Воздать почести павшим героям войны собрались представители силовых ведомств, областной, районной и сельской администрации, участники поисковых отрядов, школьники, местные жители. Окрестности села Богдановы Колодези — место памятное. Летом 1942 года части Красной Армии начали под Сухиничами наступательную операцию под кодовым названием «Смерч». Ожесточенные бои шли девять месяцев. Имена 28 красноармейцев из 1500 погибших были установлены, а в 2020 году при содействии калужского управления Следственного комитета России — увековечены на памятной плите. В 2021 году в братской могиле обрели покой еще шесть воинов, останки которых обнаружили поисковики. В рамках церемонии также состоялось торжественное открытие Свечи Памяти — на трехступенчатом керамогранитном основании установили стальной обелиск в виде разорванной гильзы снаряда. Основание свечи украшают две стальные розы и надпись «Памяти павших во имя живых».

«Казалось бы, тысячи памятников и обелисков, памятных мест, мемориалов установлены в каждом уголке нашей страны. Однако не все наши соотечественники имеют возможность прийти к могиле своего отца, деда, прадеда, поклониться, сказать слова благодарности своим героям. Сегодняшнее мероприятие — это маленький, но очень важный шаг в восстановлении справедливости. Здесь собрались настоящие патриоты, наследники победы. Это наш долг, наша правда, наша сила», — сказал в своем выступлении заместитель руководителя СУ СК России по Калужской области Сергей Старов, который поблагодарил собравшихся на траурном митинге за организацию и участие в мероприятии.