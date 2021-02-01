В Калужской области на воинском захоронении установили Свечу Памяти
Сухиничи, Калужская область, 1 февраля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Церемония открытия Свечи Памяти и перезахоронении останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялось 1 февраля на воинском захоронении в окрестностях села Богдановы Колодези Сухиничского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
Воздать почести павшим героям войны собрались представители силовых ведомств, областной, районной и сельской администрации, участники поисковых отрядов, школьники, местные жители. Окрестности села Богдановы Колодези — место памятное. Летом 1942 года части Красной Армии начали под Сухиничами наступательную операцию под кодовым названием «Смерч». Ожесточенные бои шли девять месяцев. Имена 28 красноармейцев из 1500 погибших были установлены, а в 2020 году при содействии калужского управления Следственного комитета России — увековечены на памятной плите. В 2021 году в братской могиле обрели покой еще шесть воинов, останки которых обнаружили поисковики. В рамках церемонии также состоялось торжественное открытие Свечи Памяти — на трехступенчатом керамогранитном основании установили стальной обелиск в виде разорванной гильзы снаряда. Основание свечи украшают две стальные розы и надпись «Памяти павших во имя живых».