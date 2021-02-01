Томск, 1 февраля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Томский областной суд оставил мэра Томска Ивана Кляйна в СИЗО до марта. Об этом адвокаты градоначальника сообщили 1 февраля в Telegram-канале «Дело Кляйна».

Дарья Антонова ИА REGNUM В камере

По данным канала, областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда Томска в отношении Кляйна об избрании ему меры пресечения в виде заключении под стражу.

Между тем защита заявляет о «существенном ухудшении здоровья» Ивана Кляйна:

«Фактически в результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн И. Г. превратился в тяжелобольного человека».

Защита убеждена, что «имелось достаточно оснований» для применения к Кляйну «менее строгой меры пресечения, чем заключение под стражу». Однако областной суд «фактически принял сторону обвинения».

После получения копии решения суда оно будет обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. 18 ноября суд на время следствия отстранил Кляйна от должности мэра.

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Позже против Кляйна было возбуждено ещё одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, а затем третье — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.