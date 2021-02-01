Цзюцюань, Китай, 1 февраля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Коммерческая ракета-носитель Hyperbola-1 была запущена с космодрома «Цзюцюань» (провинция Ганьсу, Китай), но пуск признан неудачным, сообщает 1 февраля «Синьхуа».

Cristóbal Alvarado Minic На космодроме Цзюцюань

Уточняется, что старт состоялся в 16:15 (время местное) 1 февраля. Пуск признан неудачным из-за того, что после старта произошли неполадки.

Напомним, разработчиком ракеты-носителя Hyperbola-1 является частная компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd.

Предыдущий пуск Hyperbola-1 был удачно проведён в середине 2019 года с целью вывода на орбиту Земли двух научно-исследовательских спутников.