Москва, 1 февраля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Дефицит контейнеров на внешнем рынке может спровоцировать рост их стоимости на внутреннем рынке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал информацию о том, что некоторые товары, ввозимые в Россию по морю, вырастут в цене из-за повышения стоимости перевозок.

Defense.gov Погрузка контейнеров на судно

«Морские грузоперевозки обеспечивают более 80% мировой торговли. Россия — не исключение, — сказал Пурим. — Более того, многие товары приходят и вывозятся из РФ с использованием портов соседних стран. Так что зависимость от конъюнктуры стоимости морских грузоперевозок прямая. Несмотря на то, что доля импортозамещения возросла, тем не менее говорить о полной независимости от импорта нельзя. Но более важной считаю зависимость сектора экспортно-ориентированного бизнеса, который в последние годы активно контейнеризировался — темпами более 10% в год. Поэтому разрыв в цепочках поставок экспортной продукции может остановить некоторые фабрики из-за недостатка порожнего контейнерного оборудования. Например, экспортеры битума (недорогой биржевой товар), могут не исполнить ранее заключённые контракты или не вписаться в оговоренную цену товара».

Как пояснил Пурим, много контейнеров в РФ используется для внутренних железнодорожных перевозок — в первую очередь продуктов питания, запчастей, товаров народного потребления, кормов для животных и прочего.

«Дефицит контейнеров на внешнем рынке может спровоцировать рост их стоимости на внутреннем, — сказал предприниматель. — Ко второй половине 2021 года ситуация выровняется, обязательно. Но участникам рынка надо будет четко выбрать стратегию по обеспечению своих товарных потоков контейнерами в предновогодний период пикового спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что хотя стоимость морских грузоперевозок и выросла, она будет компенсирована укреплением рубля и поэтому не приведет к сильному повышению цен на внутреннем рынке РФ.