Мадрид, 1 февраля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Газета El Mundo приводит новые детали контракта нападающего Лионеля Месси с футбольным клубом «Барселона».

Quora.com Лионель Месси

Отмечается, что в соглашении есть пункт о допвыплатах в случае его ухода из команды. Так, в этом случае спортсмен получит 39 млн евро в качестве бонуса за лояльность.

Также сообщается, что капитан «Барселоны» трижды нарушил условия контракта с клубом. В сообщениях в Instagram аргентинец критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее El Mundo раскрыло детали контракта Месси — согласно которым за 4 года нападающий получит €555 млн.

Аргентинец при этом заявил, что подаст на издание в суд.