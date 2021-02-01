Орел, 1 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Реконструкция Красного моста в Орле проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ составит 1,416 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

Муниципальный контракт на реконструкцию моста заключён с ООО «Ремспецмост». В основе сооружения лежат опоры Мариинского моста, построенного в конце XIX века и разрушенного немецкими захватчикам при отступлении в 1943 году. Поэтому особое внимание будут уделено воссозданию исторического облика моста. Сейчас ширина моста составляет 18 м, после реконструкции его расширят до 23,48 м. Специалисты демонтируют железобетонные и металлические конструкции, заменят центральные опоры мостового сооружения, переоборудуют лестничные сходы и коммуникации. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реконструкцию потратят 1,416 млрд рублей.

«Гарантийный срок, в зависимости от видов работ, — от четырёх до восьми лет. Минимальный гарантийный срок, например, на дорожное покрытие Красного моста и наружное освещение, максимальный — на основание дорожной одежды», — уточнили в администрации города.

Последний капитальный ремонт одной из главных городской магистралей проводился в 1999 году.