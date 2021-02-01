Калуга, 1 февраля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель экспертной группы «АСИ» Ольга Санаева представила 1 февраля в Калуге концепцию проекта «Туристско-рекреационный кластер «Жиздра», поддержанного Министерством культуры Российской Федерации и Ростуризмом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Эскиз интерактивного парка русского алфавита «Кириллица»

Целью проекта является вовлечение жителей и гостей региона в общение с живой природой, знакомство с историко-культурными местами и духовными центрами Козельского района. В его рамках предусмотрена организация водных маршрутов по реке Жиздра на деревянных лодках в этническом стиле от города Козельска до села Нижние Прыски. Планируется размещение интерактивного парка русского алфавита «Кириллица», создание некапитальных объектов для организации питания и обустройства санитарных зон. Воплощение в жизнь задуманного позволит сформировать туры выходного дня с посещением тематических туристских маршрутов, а также организовать для выпускников образовательных учреждений фестиваль на воде «Седьмой лепесток». Проведение фестиваля может стать традиционным на территории области.

По мнению профильных специалистов, проект даст импульс развитию туристской инфраструктуры, будет способствовать увеличению турпотока и создаст дополнительные рабочие места для населения Козельского района.