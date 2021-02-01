Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В 2020 году в Ростовской области капитально отремонтированы 1,3 тыс. многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 4,5 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции 1 февраля сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Беликов.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Средства были потрачены как на ремонт подъездов, фасадов, крыш, укрепление фундаментов и подвальных помещений, так и на замену более 300 лифтов. Также были приведены в порядок 1,8 тыс. инженерных систем.

Власти отмечают, что пандемия не сказалась на проведении капремонта на Дону, и все работы выполнены в срок. Предполагается, что в 2021 году в Ростовской области будет отремонтировано более 2 тыс. многоквартирных домов.