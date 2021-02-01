Сыктывкар, 1 февраля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Коми режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 17 феврале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Карантин

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"С 4 февраля по 17 февраля 2021 года включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своём здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции», — сообщили в ведомстве.

В правительстве также отметили, что с сегодняшнего дня в республике разрешено проведение официальных физкультурных мероприятий на открытом воздухе. Соответствующее изменение в Указ внес глава Коми Владимир Уйба.