Москва, 1 февраля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий звуковую рекламу на улицах, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Громкоговорители

«Не допускается распространение звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звукопроизводящих устройств на улицах населенных пунктов», — следует из поправок в закон «О рекламе».

При этом распространяемая на улицах населенных пунктов в течение дня звуковая навязчивая реклама товаров и услуг «даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания», отмечают авторы.