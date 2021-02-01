Кострома, 1 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против бывшего директора костромского цирка Андрея Теплыгина. Об этом 1 февраля 2021 года сообщает СУ СКР по Костромской области.

СУ СКР по Костромской области Задержание Андрея Теплыгина

Как считает следствие, на протяжении 2017−2019 годов обвиняемый, пользуясь служебным положением, похищал средства, передаваемые ему Росгосцирком. На основании поддельных документов мужчина направлял деньги на счета индивидуальных предпринимателей, затем средства обналичивались. С помощью фиктивных договоров удалось украсть 800 тысяч рублей.

Кроме этого, 17 января 2020 года обвиняемый получил 30 тысяч рублей от главы рекламного агентства. Передача денег происходила через посредника. За указанную сумму директор должен был закрыть глаза на невыполненные обязательства со стороны агентства и продолжить работу с рекламщиками.

В случае, если суд признает вину бывшего директора по двум уголовным статьям — части 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере) и части 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), Теплыгину грозит лишение свободы. Максимальная санкция данных статей подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет и крупные штрафы.