Москва, 1 февраля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Смешанная система выборов показала свою эффективность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов.

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«Смешанная система 50 на 50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который, с одной стороны, позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой, 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами», — заявил Володин.

Говоря о возрасте кандидатов в депутаты, он заявил, что «эффективность политика не измеряется возрастом».

«Решения должны принимать граждане, а навязывать здесь неправильно», — считает Володин.

По его мнению, не принципиальна и профессия кандидата.

«Не согласен с теми, кто говорит: должны быть, прежде всего, юристы. Должны быть те, кто сделает страну сильнее», — отметил спикер Госдумы.

В России выборы в Госдуму проводятся на основе смешанной избирательной системы. В соответствии с ней 225 депутатов избирается по одномандатным избирательным округам (один депутат — один округ), а другая половина (еще 225) — по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.