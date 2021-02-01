Нейпьидо, 1 февраля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что проживающие в Мьянме граждане РФ не обращались за помощью к российским дипломатам, в случае, если обстановка в данной стране ухудшится, посольство России в стране готово к оказанию им помощи. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов.

Pixabay.com Мьянма

«В случае ухудшения обстановки посольство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии», — приводит его слова ТАСС.

Также Анисимов уточнил, что, по информации посольства, на сегодняшний день в Мьянме находятся 50 специалистов из России, которые работают по контрактам, и 20 российских туристов.

Кроме этого, российский дипломат указал, что снабжение продовольствием в стране в целом остается стабильным, и уточнил, что, согласно имеющимся данным, «в Мьянме продолжают работу головные офисы банков».

«Представители партии «Национальная лига за демократию» призвали своих сторонников не усугублять напряженную политическую ситуацию, воздержаться от проведения митингов», — заключил Анисимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мьянме военные удерживают парламентариев в депутатской резиденции в столице Нейпьидо.