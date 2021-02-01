Владимир, 1 февраля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Во Владимирской области 1 февраля подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 645 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 775 пациентов, в том числе 119 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 689 человек.