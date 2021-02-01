Москва, 1 февраля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Повышение тарифов на морские перевозки и соответственно, рост цен на определенные группы товаров могут произойти из-за проблем с логистикеой заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук

Погрузка морских контейнеров

«Прошедший 2020 год был сложным для мировой торговли между странами Европы, Китая, России и США. В III квартале 2020 года стоимость морского фрахта на маршруте Китай — Европа выросла в несколько раз.

Таможенная же стоимость импортируемых товаров, являющаяся основой для розничных цен для конечного потребителя, складывается из оплаченной экспортером у производителя фактически цены и транспортных издержек по доставке товаров до аэропорта, железнодорожного узла, морского порта или другого места прибытия.

Поэтому компании, занимающиеся импортными операциями по доставке грузов, всегда уделяют достаточное внимание их логистике. Цена доставки сорокафутового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года подорожала почти в четыре раза.

По словам руководителя отдела ВЭД компании ELKO в России Сергея Тулупова, компания ожидает рост стоимости товара из-за подорожания морского фрахта приблизительно на 5%.

Для оптимизации логистики и сокращения затрат на доставку в экспортно-импортных компаниях начата проработка поставки товаров другими видами перевозок: железной дорогой, авиа и автомобильным транспортом. Однако в 2020 году перевозка товаров железной дорогой также подорожала вдвое.

Морские перевозки традиционно были самые дешевые. Решение проблемы компании поставщики видят как в создании новых операторов для контейнерных перевозок, так и в совмещении различных видов перевозок для доставки товаров потребителю. В качестве альтернативы РЖД создают нового контейнерного оператора.

Новая компания получит от учредителя контракты и клиентскую базу, а также дочернее предприятие, специализирующееся на железнодорожных перевозках в контейнерах из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу и Россию и обратно по Транссибирской магистрали.

Остаются и надежды на постепенное снижения тарифов после китайского нового года. Не исключается и поиск новых поставщиков продукции и товаров того же качества, не требующих доставки товаров морским путем.

Ну, а пока подорожание морских перевозок в совокупности со снижением курса рубля провоцирует повышение цен на импортные товары в России: стоимость бытовой техники, мебели и обуви из натуральной кожи продолжает расти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

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