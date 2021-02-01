Мадрид, 1 февраля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надия Кальвиньо в настоящее время готовит ряд мер для предотвращения роста числа банкротств, одновременно упрощая процедуру объявления себя несостоятельным должником. Поводом к началу разработки антикризисных мер властями стала третья волна пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщила газета El País.

Jorge Franganillo Бедняк на улице Барселоны

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По мнению журналистов, сейчас члены правительства Испании осознают, что впереди страну ожидают тяжелые недели и месяцы, прежде чем наступит фаза интенсивного восстановления экономики. Все будет зависеть от темпов и сроков иммунизации населения.

С целью противодействия стагнации экономики правительство уже готовит новые меры, чтобы попытаться избежать проблем с неплатежеспособностью компаний, которые препятствуют выходу из кризиса, отмечают представители газеты.

Давление на центральные власти с просьбой упростить процедуру реструктуризации задолженности оказали работодатели, Банк Испании и финансово-кредитные учреждения страны. Как удалось выяснить журналистам, одной из адресных мер станет ускорение процедур подписания внесудебных соглашений о компенсационных выплатах со стороны фирм-банкротов.