Москва, 1 февраля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Социальные сети в России обязаны блокировать незаконный контент, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 февраля 2021 года, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Блокировке подлежат в том числе призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях и материалы, содержащие нецензурную брань.

Социальные сети должны сами незамедлительно ограничить доступ к выявленному запрещённому контенту либо сообщить о нём в Роскомнадзор, если с оценкой противоправности возникли затруднения. Тогда решение о блокировке примет это ведомство.

Пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение. При этом владельцу сайта или информационного ресурса, а также провайдеру хостинга запрещенных материалов грозит штраф, если материал удалён не был. При повторном нарушении штраф будет ещё большим.

Так, для граждан штраф за неудаление запрещенных материалов составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. Повторный штраф составит для физических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Для организаций он будет зависеть от выручки, но составит не менее 4 млн рублей.