Брюссель, 1 февраля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Европейский союз не планирует менять планы визита в Россию своего верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля, об этом 1 февраля сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

«Нет, все планы визита остаются в силе», — сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, будет ли аннулирована поездка после акций протеста в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своего визита в Москву 4−6 февраля обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с распространением коронавируса, обстановку вокруг Ирана и Украины и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

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