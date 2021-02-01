Москва, 1 февраля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Искусственное мясо в России станет реальным заменителем тогда, когда оно будет гораздо дешевле натурального, а народ обнищает до такой крайней степени, что будет вынужден его покупать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ рынок искусственного мяса составляет меньше 1% от европейского.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Фактор, сдерживающий в РФ развитие рынка тех или иных растительных заменителей, это их вкус. В нашей стране уже в середине 1990-х годов стали активно внедрять установки по производству соевого молока. Попутно там же производился тофу и так называемое «соевое мясо». Скажем честно: тема просто не пошла. Вероятно, потому, что у производителей не было тех бюджетов, которые есть у транснациональных корпораций, чтобы убедить потребителей в том, что странная жидкость с травяным привкусом и весьма неопределенного цвета — это эликсир вечной жизни, - сказал Мурзаев. — Искусственное мясо в России станет реальным заменителем тогда, когда оно будет гораздо дешевле натурального, а народ обнищает до такой крайней степени, что будет вынужден его покупать. Хотя наличия некоторой доли приверженцев растительных продуктов исключать не будем».

По его словам, реальная альтернатива традиционным мясным продуктам возникнет при таком развитии технологий, когда говядину, например, будут выращивать «в пробирке».

«Либо при изготовлении мясоподобных изделий будут применять белок животного происхождения, получаемый из насекомых. Работы в этом направлении уже ведутся», — сказал Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев объяснил, есть ли будущее у рынка растительного мяса.