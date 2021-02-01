Москва, 1 февраля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В 2020 году больше всего подержанных мотоциклов было перепродано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мотоцикл

В общей сложности в прошлом году на Москву и Подмосковье пришлось около четверти перепродаж мотоциклов (24%). Всего в столице было продано 11,6 тыс. подержанных байков. Московская область находится в этом рейтинге на втором месте. За год здесь перепродали 9 тыс. мотоциклов.

Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург с результатом 4,6 тыс. перепроданных мотоциклов.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Краснодарский край (4,3 тыс. ед.) и Свердловская область (3,4 тыс. ед.).

Напомним, в прошлом году на вторичном рынке России было перепродано 87 тыс. байков — на 2% меньше, чем в 2019 году.

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