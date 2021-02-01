Москва, 1 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Российского и советского актера, народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым

Как сообщает РИА Новости, Ланового похоронили с воинскими почестями, его могила располагается неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

При этом ранее проститься с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым пришли министр обороны России Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий и Елена Сотникова и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет от осложнений, которые были вызваны COVID-19.