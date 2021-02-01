Орел, 1 февраля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Стая бродячих собак напала на девушку в Орле. Проверкой обстоятельств произошедшего займут в региональном Следственном комитете, сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) freegr Злая собака

Известно, что одна из собак укусила девушку в Советском районе города Орла. Пострадавшей своевременно оказали необходимую помощь в медицинском учреждении. Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.