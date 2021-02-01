Москва, 1 февраля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Интересы граждан, вкладывающих деньги в ценные бумаги, необходимо защитить. Они не должны стать очередными «обманутыми дольщиками», заявил российский президент Владимир Путин 1 февраля на совещании о ситуации в банковской сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что ставки по депозитам снижаются сейчас вместе с кредитными ставками. Развиваются другие формы финансовых вложений, включая покупку ценных бумаг, но рисков здесь больше, чем в случае с банковскими вкладами.

«Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» — подчеркнул Путин.

Он добавил, что люди, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но не являются профессиональными инвесторами, должны быть защищены. Средства вкладчиков не должны оказаться под угрозой из-за инвестиций банков в непрофильные активы.