Оренбург, 1 февраля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области общий объем долга за электроэнергию физических и юридических лиц превысил 3,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату ЖКХ

Энергетики уведомили должников об ограничении подачи электричества. Среди должников более 4600 физлиц (сумма долга — 726 млн рублей) и 800 юридических.

В компании подчеркнули, что при сложной финансовой ситуации клиенты могут оформить рассрочку погашения задолженности, а не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер. Для этого следует обратиться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс».