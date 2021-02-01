Белград, 1 февраля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 1 февраля встретился в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном. Маркон устроил торжественный прием для Александра Вучича возле Елисейского дворца, штаб-квартиры президента Франции. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Эммануэль Макрон и Александр Вучич

Это одиннадцатая встреча двух президентов, и, как ранее объявил президент Сербии, в центре внимания переговоров находятся Косово и Метохия, евроинтеграция Сербии, строительство метро в Белграде и двусторонние отношения.

Темой переговоров станет также пандемия коронавируса.

Официальный Париж объявит о своих ожиданиях от диалога Белграда и Приштины в преддверии председательства этого государства в Европейском союзе в 2022 году.