Почти 6,5 млрд рублей направлено на ремонт калужских многоквартирных домов
Калуга, 1 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число 20 регионов России со стабильно функционирующей системой капремонта многоквартирных домов. Реализация региональной программы капитального ремонта рассчитана до 2043 года. В программу включено более 7700 многоквартирных домов общей площадью свыше 19 млн кв. м. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ведомства, с 2014 года в программе капремонта жилых домов приняли участие 142 муниципальных образования области. На модернизацию жилья за это время направлено порядка 6,5 млрд рублей. За счёт средств областного фонда капитального ремонта проведен ремонт 2255 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 205 тыс. человек. В рамках программы отремонтировано 1087 крыш и заменено 922 лифта, или более 30% лифтового парка региона.