Калуга, 1 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число 20 регионов России со стабильно функционирующей системой капремонта многоквартирных домов. Реализация региональной программы капитального ремонта рассчитана до 2043 года. В программу включено более 7700 многоквартирных домов общей площадью свыше 19 млн кв. м. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

По данным ведомства, с 2014 года в программе капремонта жилых домов приняли участие 142 муниципальных образования области. На модернизацию жилья за это время направлено порядка 6,5 млрд рублей. За счёт средств областного фонда капитального ремонта проведен ремонт 2255 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 205 тыс. человек. В рамках программы отремонтировано 1087 крыш и заменено 922 лифта, или более 30% лифтового парка региона.

«В прошлом году были сложности, которые сейчас нужно будет обязательно учесть. Прежде всего, это касается качества выполненных работ. В 2020 году штрафные санкции на недобросовестных подрядчиков составили порядка 10 млн рублей. Но важно не только наказать рублем подрядчиков, которые не исполняют своих обязательств, но и минимизировать неудобства для людей. Ещё одна проблема — дома, которые находятся в собственности минобороны. Фонду капремонта совместно с администрациями МО надо настойчивее проводить работу по взысканию задолженности по таким домам. Также поручил тщательнее подходить к составлению планов капремонта, чтобы при этом в полной мере учитывалось мнение собственников», — написал в соцсети губернатор Калужской области Владислав Шапша.