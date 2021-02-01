Ярославль, 1 февраля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Учащиеся инженерного «ЯНОС-класса» лицея №86 города Ярославля Захар Баландин и Александр Шляхтуров стали призерами конкурса POСT-ISEF с проектом по модернизации выпуска реактивного топлива. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Славнефть-ЯНОС Захар Баландин и Александр Шляхтуров

Ярославские школьники вошли в число 15 суперфиналистов конкурса, организованного университетом Иннополис в Татарии. Всего в конкурсе POСT-ISEF приняли участие 920 человек из шести стран и 66 регионов России, которые представили 751 проект. Ярославцы работали над своим проектом пять месяцев.

«Сам проект по объему небольшой, около 30 страниц, но гораздо важнее результаты экспериментов и его применение на практике на нефтеперерабатывающих предприятиях. Этой работой ребята начали заниматься с сентября 2020 года. Прошли теоретическую часть на базе лицея, практической работой занимались в химлаборатории Ярославского технического университета и в исследовательской лаборатории Ярославского нефтеперерабатывающего завода, — рассказал научный руководитель школьников, преподаватель ярославского лицея №86 Антон Петров.

Подготовку и предзащиту проекта ярославцы проходили в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Проект десятиклассников из Ярославля называется «Изучение условий гидрирования сернистых соединений среднедистиллятных фракций нефти». Школьники изучали реактивное топливо ТС-1, которое выпускает Ярославский нефтеперерабатывающий завод. «Славнефть-ЯНОС» занимает первое место среди российских НПЗ по объему выпуска этого нефтепродукта. Проект учащихся «ЯНОС-класса» определяет оптимальные условия для улучшения эксплуатационных качеств реактивного топлива, а также предусматривает возможность отказа от смазывающей зарубежной присадки, что может стать вкладом в импортозамещение.

«Реактивное топливо достаточно дорогой продукт, но при этом он востребован на рынке, причем как в гражданской сфере пассажирских авиаперевозок, так и в военной. Решения, предложенные ребятами, возможно, позволят увеличить объемы производства топлива и поднять производительность труда», — отмечает учитель проектной деятельности лицея № 86 Антон Петров.

Проектом ярославцев заинтересовался один из международных концернов, который занимается производством и реконструкцией технологического оборудования для нефтехимической, нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности. Итогом конкурса POСT-ISEF станет отбор в сборную России на международный форум Regeneron International Science and Engineering Fair, который пройдет в мае в онлайн-формате. Ярославцы имеют шанс попасть туда впервые.