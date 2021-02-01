Лондон, 1 февраля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с осуждением военного переворота в Мьянме и задержание официальных лиц страны. Он написал об этом 1 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

«Я осуждаю переворот и незаконное заключение под стражу гражданских лиц в Мьянме, в том числе Аун Сан Су Чжи», — говорится в сообщении главы правительства Британии.

Также он подчеркнул, что военным необходимо уважать голос народа страны и освободить гражданских лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением военного переворота, который произошел в Мьянме, выступил глава ЕвросоветаШарль Мишель.