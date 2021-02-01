США, 1 февраля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Детям необходимо посещать школы и на карантин их нужно закрывать в крайнем случае. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, опубликованном по случаю возобновления работы школ в Грузии с 1 февраля.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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В документе отмечается, что по всему миру у детей после перехода из-за пандемии на дистанционное обучение наблюдается падение навыков письма, чтения и решения математических заданий. Кроме того, отсутствие традиционных занятий в школе негативно сказывается на здоровье детей.

«Ухудшается здоровье детей, оставшихся без ежедневного контакта со сверстниками, без физических нагрузок, участились признаки психических расстройств у детей», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В нем отмечается, что длительный карантин в грузинских школах также негативно сказался на общем образовании в стране.

«Закрытие школ Грузии оставило более 50 000 детей без образования», — говорится в сообщении Детского фонда.

Напомним, в Грузии все учебные заведения были переведены на дистанционное обучение с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля возобновлены занятия в школах на всей территории Грузии, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси.