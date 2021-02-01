Москва, 1 февраля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Основная причина того, что доля доллара в международных расчетах снижается, это нежелание основных участников международной торговли попадать под регулирование со стороны США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 1 февраля предприниматель, экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич, комментируя прогноз Исследовательской службы Конгресса США, эксперты которой пришли к выводу, что многие страны отказываются от доллара и переходят на расчеты в других валютах, чтобы снизить свою зависимость от Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Европейский союз принял уже вторую стратегию, направленную на расширение использования евро. И если первый раз стратегия принималась на фоне выхода Великобритании из ЕС и связанных с этим финансовых рисков для Европы, то вторая стратегия открыто постулирует желание сократить зависимость от американского доллара, — сказал Любич. — Очевидны шаги в этом же направлении Китая, России и Ирана. Этот процесс будет только нарастать. Использование валюты как оружия было ошибкой американцев. К слову, доллар и не самая надёжная валюта в мире. Если мы посмотрим на длительных исторических отрезках, то швейцарский франк легко выиграет у доллара, также легко конкуренцию по сохранению богатства для своих держателей у доллара выигрывает и евро (и его предшественница — немецкая марка)».

Поэтому, как полагает Любич, считать доллар безальтернативным было ошибкой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские экономические санкции могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике, так как страны, против которых они введены, стараются снизить зависимость от этой валюты.