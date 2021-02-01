Вашингтон, 1 февраля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Если бы в 2014 году президентом был Владимир Зеленский, Украина не утратила бы Крым. Об этом действующий украинский президент заявил в программе Axios на телеканале HBO.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зелёных человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины», — сказал он.

Зеленский добавил, что на первой встрече в «нормандском формате», которая состоялась в конце 2019 года, он не понимал, почему собравшиеся не обсуждают тему Крыма.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что до него никто не думал о «возвращении» Крыма в состав страны. Он также пообещал «не сдавать» территории Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал провести на Украине референдум на тему Донбасса и Крыма, чтобы узнать, какой дальнейший вариант отношений с этими регионами видит народ.

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Украина утратила Крым в 2014 году после вооружённого госпереворота в Киеве. Жители полуострова, видя происходящее в столице Украины, организовали отряды самообороны Крыма, которых Зеленский назвал «зелёными человечками». Позже в Крыму состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выступило за воссоединение с РФ.