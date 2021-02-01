Марий Эл, 1 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил решить вопрос завершения строительства Входоиерусалимской церкви Богородице-Сергиева женского монастыря в Йошкар-Оле, строительство которой началось в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Евстифеев отметил, что объект, расположенный в центре города, состоит на балансе министерства культуры.

Для завершения строительства необходимо провести системы тепло‑ и энергоснабжения, вентиляции, дымоудаления. Оборудовать здание охранной и пожарной сигнализациями, провести внутренние отделочные работы. Глава республики поручил посчитать экономическую эффективность подключения объекта к центральной отопительной системе или автономной котельной и принять соответствующее решение.

Кроме того, по мнению главы региона, необходимо расселить находящийся неподалеку авариный дом, который не попал в первый этап республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в республике идет строительство еще одного долгостроя — здания Марийской госфилармонии, которое стартовало в 2014 году. На момент начала строительства стоимость возведения объекта оценивалась в 540 млн рублей. В 2016 году строительство здания марийской филармонии, которое велось в рамках федеральной программы «Культура России», было приостановлено. Летом 2017 года стало известно, что финансирование программы сокращено на 46 млрд рублей или почти на четверть. В число мероприятий, реализация которых отложилась, вошло строительство здания филармонии имени Эшпая в Йошкар-Оле.

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