Красногорск, 1 февраля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Подмосковье от коронавирусной инфекции ежедневно вакцинируют по несколько тысяч человек в день. Об этом 1 февраля сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Среднее количество вакцинированных в сутки было 6360 (в период с 25 по 31 января — прим. ИА REGNUM). При этом в четверг и пятницу (28 и 29 января — прим. ИА REGNUM) мы зафиксировали наращивание объёмов до 7,5 тыс.», — заявила Стригункова.

Министр здравоохранения региона также отметила, что в Подмосковье было открыто еще 18 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего на территории области их количество уже достигло 148.