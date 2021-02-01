Москва, 1 февраля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Москва не готова прислушиваться к заявлениям из Вашингтона по поводу незаконных акций, которые в последнее время проходят в России. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Незаконная акция в Москве 31 января

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«Мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счёт. И не будем этого делать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Наполним, 30 января посол США в РФ Джон Салливан оправдал публикации американского посольства о протестах в российских городах заботой о безопасности американцев, несмотря на то, что ранее российский МИД выразил ему протест.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в ряде городов России прошли незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального. 30 января акции повторились, но не во всех городах, где изначально планировались. Не обошлось без пострадавших. Так, в Москве на незаконной акции в лицо сотруднику Росгвардии митингующие распылили газ из баллончика. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.