Кострома, 1 февраля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Костроме жертвой мошенников стала 31-летняя служащая банка, сообщает УМВД по региону. Женщина ехала за рулем, и в какой-то момент ей позвонил человек, представившийся сотрудником кредитной организации. Он сообщил, что от её имени оставлена заявка на получение кредита. Сотрудница банка усомнилась в достоверности информации. В ответ на это преступник продиктовал номер её банковской карты.

Pixabay.com Телефон

Информация подкрепила доверие костромички — она продиктовала звонившему остальные реквизиты карты и попросила мошенника аннулировать заявку. После этого на её телефон пришло уведомление о списании со счета 112 тысяч рублей.

Как отмечала ранее в интервью сотрудник Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области лейтенант Светлана Большакова, подобная схема обмана появилась недавно и пользуется популярностью у мошенников. В последние месяцы преступники предлагают людям аннулировать несуществующий кредит посредством взятия кредита на такую же сумму, представляются полицейскими и выведывают данные под предлогом борьбы с преступностью, а также выступают в ролях продавцов и покупателей на интернет-площадках по продаже подержанных вещей.

Всего в 2020 году количество интернет-мошенничеств, зарегистрированных в Костромской области по сравнению с 2019 годом возросло на 63%. Из 2,6 тысячи мошенничеств полицейским удалось раскрыть 501 преступление и привлечь к ответственности 375 человек, большинство из них получили условные сроки и штрафы.