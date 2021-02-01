За запрет российских книг на Украине отвечает Зеленский — юрист Портнов
Киев, 1 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Ответственность за запрет на территории Украины российских книг, и в частности одного из изданий романа «Мастер и Маргарита», лежит на президенте страны Владимире Зеленском. Об этом написал юрист Андрей Портнов 1 февраля в своём Telegram-канале.
Он отметил, что действия украинских чиновников не получили соответствующей реакции, а значит, речь идёт не о случайности, а о государственной политике.
Юрист добавил, что Зеленский продолжает политический курс своего предшественника — Петра Порошенко.
Напомним, ранее чиновник Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык заявил, что любая хорошая российская книга несёт в себе пропаганду «Русского мира», а также посетовал, что Украина не ввела полный запрет на ввоз российской литературы.