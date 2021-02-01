Киев, 1 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Ответственность за запрет на территории Украины российских книг, и в частности одного из изданий романа «Мастер и Маргарита», лежит на президенте страны Владимире Зеленском. Об этом написал юрист Андрей Портнов 1 февраля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Конечно, так бывает, что какой-то чиновник сошёл с ума и по ограниченности в развитии или слабоумию запретил Булгакова с Акуниным (советского писателя Михаила Булгакова и российского автора Бориса Акунина — ИА REGNUM). И такое, в принципе, имеет право на жизнь, если чиновник продержался после этого на должности не дольше пятнадцати минут», — сказал юрист.

Он отметил, что действия украинских чиновников не получили соответствующей реакции, а значит, речь идёт не о случайности, а о государственной политике.

«Ответственность за запрет книг несёт не он (отдельный чиновник — ИА REGNUM), а президент, его правительство и политическая сила в парламенте. И связывать запрет книг нужно именно с ними, а не со случайными клерками Гостелерадио», — подчеркнул Портнов.

Юрист добавил, что Зеленский продолжает политический курс своего предшественника — Петра Порошенко.

Напомним, ранее чиновник Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык заявил, что любая хорошая российская книга несёт в себе пропаганду «Русского мира», а также посетовал, что Украина не ввела полный запрет на ввоз российской литературы.