Ярославль, 1 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом исполняющий обязанности мэра города Алексей Малютин высказался против перевода участка в 15,8 га на берегу Волги из рекреационной зоны в общественно-деловую. Об этом Малютин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Малютин

Речь идёт о так называемой Скобыкинской роще между Тутаевским шоссе и Волгой. Алексей Малютин входит в комиссию по подготовке изменений в Генплан. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала комиссия отвергла предложение о переводе участка в жилую зону.

Но уже после общественных слушаний по Генплану комиссия поддержала предложение о переводе в общественно-деловую зону. Депутаты муниципалитета Алексей Малютин и Сергей Смоленский голосовали против этого решения.

«15 гектаров — это много для города. Мы считаем, что рекреационная зона в таком огромном масштабе не должна переводиться в общественно-деловую или жилую зону. А если мы хотим это делать, это надо делать публично, людей спросить. В общественно-деловой зоне можно строить и жильё, причём самой высокой этажности. Понятно, что это пойдёт через муниципалитет и там мы своего мнения не изменим. Но мы не можем вычленить один вопрос и высказать мнение по нему. Мы можем только весь документ отправить на доработку. Поддержат ли нас коллеги — неизвестно, потому что в документе есть много других важных решений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

По словам депутата, проект решения о внесении изменений в Генплан пока не поступил в муниципалитет. Мэр города, который вносит проект, ещё может изменить это решение.