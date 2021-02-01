Скобыкинскую рощу в Ярославле нельзя отдавать под застройку — депутат
Ярославль, 1 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом исполняющий обязанности мэра города Алексей Малютин высказался против перевода участка в 15,8 га на берегу Волги из рекреационной зоны в общественно-деловую. Об этом Малютин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Речь идёт о так называемой Скобыкинской роще между Тутаевским шоссе и Волгой. Алексей Малютин входит в комиссию по подготовке изменений в Генплан. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала комиссия отвергла предложение о переводе участка в жилую зону.
Но уже после общественных слушаний по Генплану комиссия поддержала предложение о переводе в общественно-деловую зону. Депутаты муниципалитета Алексей Малютин и Сергей Смоленский голосовали против этого решения.
По словам депутата, проект решения о внесении изменений в Генплан пока не поступил в муниципалитет. Мэр города, который вносит проект, ещё может изменить это решение.