Чебоксары, 1 февраля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии штормовая погода сохранится до вечера 1 февраля, сменившись снегопадами. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Заволжье в Чебоксарах

Вечером 1 февраля циклон, который 31 января принёс штормовой ветер, сменится штилем. При этом 2 и 3 февраля в южной части республики прогнозируются снегопады, в то время как в Чебоксарах ожидается небольшой снег.

3 февраля в Чувашии похолодает до −10…−15 градусов, но 4 февраля опять потеплеет до нулевой отметки. Оттепель принесёт атлантический циклон.

По предварительным данным, 5 февраля вернутся снегопады и метель, температура вновь понизится до — 10 градусом. В Чебоксарах за двое суток высота сугробов может вырасти до 10 см.

В выходные, 6 — 7 февраля, начнет поступать арктическая воздушная масса и похолодает до −20…−25 градусов мороза. Синоптик-любитель не исключает, что морозная погода продержится до середины февраля, а температура может опуститься до 30-градусной отметки.