Ярославль, 1 февраля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Кировском районном суде Ярославля по данным на 1 февраля находится на рассмотрение 19 дел об административных правонарушениях в связи с участием в несанкционированных митинге и шествии 23 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Несанкционированная акция в Ярославле

Два дела уже рассмотрены — организатор акции получила 10 суток административного ареста, еще один участник — 38 часов обязательных работ.

Оставшиеся дела возбуждены по части 5 статьи КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Наказание по ней предполагает административный штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Также полиция составляла протоколы и на участников акции 31 января, однако пока в суд поступило лишь одно дело — на предполагаемого организатора акции Александра Смирнова.